سبورتنج لشبونة يؤجل صفقته اعتمادا على قرار ريال مدريد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
يحاول ريال مدريد جاهدا الظفر بصفقة سوبر خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية، بعد الفشل الذريع في المفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل حسم صفقة نيمار.
ممضع ريال مدريد عبر راداره برونو فرنانديز نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، لكن الأخير ينتظر قرار ادارة الملكي، تحسبا لشراء لاعب وسط فيليز سارسفيلد لوكاس بورتوني حال دفع الفريق الملكي لقيمة الشرط الجزائي في عقد فرنانديز والمقدر بـ 100 مليون يورو.
وكان فرنانديز على رادار العديد من أندية الدوري الإنجليزي قبل إغلاق باب الانتقالات في إنكلترا، إلا أن عدم توصل هذه الأندية لاتفاق مع النادي البرتغالي حال دون ذلك.
ويعد اللاعب أحد نجوم الدوري البرتغالي، ويتميز بقوة تسديداته، فضلاً عن رؤيته الرائعة داخل الملعب ودقة تمريراته.
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