شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك الأسبق قنبلة موقوتة في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى استياءه من جلوسه على "دكة" البدلاء خلال الفترة الماضية رغم الأداء الرائع الذى ظهر عليه اللاعب فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارنى المدير الفنى السابق للمارد الأحمر.

وجمد لاسارتى قبل رحيله عن القلعة الحمراء ياسر إبراهيم على "الدكة" واعتمد على خدمات رامى ربيعة وأيمن أشرف فى قلب الدفاع الأمر الذى أثار غضب اللاعب وجعله يتساءل عن سبب عدم مشاركته أساسيا.

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الجدير بالذكر أن ياسر إبراهيم بدأ مسيرته الكروية مع نادي الزمالك، وفي موسم 2013-2014 تم تصعيده للفريق الأول ليشارك في الفوز ببطولة كأس مصر مرتين ، موسمي 2013 و 2014.

ثم انتقل لنادي سموحة في يناير 2015 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بناءًا على طلب المدير الفني لسموحة فى ذلك الوقت حلمي طولان.

وبعد ظهور إبراهيم بشكل جيد مع سموحة وحجزه مكانًا أساسيا مع الفريق، وافق الزمالك على طلب سموحة بمد إعارته لموسم آخر في يوليو 2015 قبل أن يتخلى الأبيض عن خدمات اللاعب نهائيا لينتقل للأهلى فى الميركاتو الشتوى لعام 2019.