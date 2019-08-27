شكرا لقرائتكم غدا.. عزاء شقيق طارق قنديل بمسجد المشير طنطاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام مساء ،الأربعاء ، بمسجد المشير طنطاوي القاعه الرئيسية (رجال وسيدات ) بالتجمع الخامس عزاء محمد قنديل شقيق كل من طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي والمستشار أسامة قنديل رئيس محكمة أستئناف القاهرة.

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كانت جنازة الفقيد قد شُيّعت عصر أمس الأول ، الأثنين، من مسجد السيدة نفيسة بمشاركة العديد من الرموز في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ومحسن طنطاوي رئيس نادي الصيد.

كما حضر جوهر نبيل ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين والدكتور مهند مجدي أعضاء مجلس إدارة الأهلي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وعبد العزيز عبد الشافى ومصطفى يونس وفتحى مبروك ومحمد يوسف وهشام حنفى والعديد من ممثلى قطاعات النادي الأهلي ومحرم الراغب مدير عام الأهلي السابق وتيسير الهواري رئيس لجنة الحكماء بالأهلي وشيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الصيد