تعرف على تردد قناة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق قناة الزمالك الجديدة كما أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والذى أقر خروجها للنور فى مطلع سبتمبر المقبل.

برامج قناة الزمالك



ويتساءل جمهور الفريق الأبيض عن تردد قناة الزمالك والبرامج المقرر بثها على القناة التي ستتحدث عن النادي الأييض، مع متابعة لكافة الألعاب داخل النادي وعلى رأسها كرة القدم.

تردد قناة الزمالك



وسيكون تردد قناة الزمالك على قمر "نايل سات" هو 11449 ، أفقي - 27500 - 5/6

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مرتضى منصور يتحدث عن قناة الزمالك



اعرب مرتضى منصور عن سعادته بالجولة التي قام بها في قناة الزمالك،وقال : " انا سعيد بمجموعة القناة واهم الانجازات في القناة ، واكرر انا الوحيد اللي بحقق أحلام الجماهير في الزمالك .

واشار الى انه يخطط لإختيار رئيس القناة والعاملين بالقناة ، مؤكدا أن القناة بمثابة ابن جديد رزق به مثل أحمد وأمير وأميرة ، هي ابني الرابع

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وتابع مرتضى : انه يرحب بكل الشرفاء في الاهلي في نادي الزمالك وقال: مصطفى يونس كان عندي النهاردة وعملنا جوله في النادي وكان منبهر بالانشاءات والتجديدات.

مرتضى منصور يعلن تفاصيل انطلاق قناة الزمالك



أكد مرتضى منصور أن النادي حسم قضية قناة الزمالك، مضيفا:"رايحين بكرة مدينة الانتاج علشان نتفق على قناة الزمالك وهتبقى بث مباشر 24 ساعة"

وأشار منصور إلى أن النادي استطاع الاتفاق على استوديو 420 متر خاص بقناة الزمالك على أعلى مستوى، واأن الانطلاق سيكون خلال 25 يوم

ويذيع نادي الزمالك برنامج خاص فى الوقت الحالى بأحدى القنوات الخاصة عن طريق نظام تأجير الهواء حيث يذاع البرنامج بشكل يومى ويقدمة عدد كبير من نجوم القلعة البيضاء السابقين على رأسهم خالد الغندور.