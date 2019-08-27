شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تحسم موعد سحب قرعة مسابقة الدورى غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمر الجناينى، موعد سحب قرعة مسابقة الدورى الجديد فى اجتماع الغد.

وأصدرت اللجنة بيانا اليوم، جاء نصه كالتالى:"تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غد الأربعاء برئاسة عمرو الجنايني ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي يتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد ، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة ، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب.

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ونظرا لاحتمالات استمرار الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساء الغد فلن يعقد مؤتمر صحفي في أعقاب الجلسة كما جرت العادة على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي ، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.

ويكتمل في اجتماع غد جميع أعضاء اللجنة بانضمام كابتن محمد فضل الذي يعود إلى القاهرة اليوم.