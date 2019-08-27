استعدادات يد الزمالك الختامية لمواجهة كيل بكأس العالم للأندية.. صور...

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جدة - عمرو شويل خاض فريق يد الزمالك تدريبه الرئيسى استعدادا لمباراته الافتتاحية ببطولة كيل الألمانى. ووصل الفريق اليوم الى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى البطولة العالمية بصفته بطل أفريقيا وممثل العرب الأقوى بالحدث العالمي. Advertisements موعد مباراة الزمالك وكيل الألمانى فى كأس العالم للأندية ويخوض فى تمام الواحدة و النصف ظهرغد الأربعاء، فريق كرة اليد بنادى الزمالك ضد كيل الألمانى فى إطار ربع نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية. موعد مباراة الزمالك وكيل الألمانى فى كأس العالم للأندية وتأهل كيل الألمانى إلى ربع النهائى بالفوز على جامعة سيدنى بنتيجة 41 / 27 فى المباراة التى أنتهت منذ قليل . الزمالك بطل أفريقيا لليد وتأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية. وتأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية. قائمة الزمالك لكأس العالم لليد وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من، محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك . وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من، محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك . ويخوض فى تمام الواحدة و النصف ظهرغد الأربعاء، فريق كرة اليد بنادى الزمالك ضد كيل الألمانى فى إطار ربع نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.

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