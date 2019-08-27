شكرا لقرائتكم الأهلى يقترب من حسم مدربة الألمانى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مسئولو النادي الاهلي ملف المدرب الجديد بنسبة كبيرة للغاية وبات في شبه المؤكد أن القلعة الحمراء ستُعلن عن أسم المدير الفني في غضون الساعات المقبلة خاصة وأن إدارة النادي ترغب في حسم هذا في غضون الساعات المقبلة.

محمود الخطيب رئيس النادي ومعه لجنة الكرة أوفدوا الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في رحلة أوربية للتفاوض مع أكثر من مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية للتعاقد معه.

وتابع الخطيب مع الثنائي مرتجي وتوفيق المفاوضات الأوربية على مدار الساعات الماضية وإقترب مسئولو الاهلي من إعلان أسم المدرب الجديد بعد هذه الجولة الأوربية.

ويميل الخطيب إلى التعاقد مع مدرب ألماني تم التفاوض معه خلال اليومين الماضين غير أن هناك مدربين أخرين كانوا ضمن قائمة الانتظار تمهيداً للتعاقد مع أحدهم حال فشل المفاوضات مع المدرب الألماني الذى يتفاوض معه الوفد الأهلاوي.

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لجنة التخطيط للكرة بالاهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل تعقد اجتماعًا فى الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فنيٍ، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.

وكان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت؛ لاسيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة.

ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التي لا تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد، بعد العرض على محمود الخطيب، رئيس النادي، والاعتماد من مجلس الإدارة.