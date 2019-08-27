شكرا لقرائتكم توتر العلاقة بين مدافع سموحة وحسام حسن تدفعه للرحيل عن النادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب السيد فريد مدافع سموحه من الرحيل عن ناديه بعد وصول العلاقة بينه وبين الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن إلى طريق مسدود وهو ما جعل الأخير يطالب مجلس الإدارة بالإستغناء عنه .

ورغم تألق اللاعب مع سموحه فى الموسم الماضى ومساهمته بشكل شخصى بإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة فى بقاء الفريق بالدورى ، إلا أن ذلك لم يشفع له للبقاء بعد حدوث اكثر من أزمة مع المدير الفنى ومدير الكرة الذى أكد للاعب على ضرورة البحث عن عرض احتراف .