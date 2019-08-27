شكرا لقرائتكم الزمالك يكرم نادى نجمة سيناء بعد الصعود للقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استضاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مسئولى نادى نجمة سيناء فى مقر مكتبه بالقلعة البيضاء بميت عقبة، لتكريمهم وتهنئتهم بصعود الفريق لدورى الدرجة الثانية. وأعرب رئيس الزمالك عن سعادته باستضافة مسئولى نجمة سيناء بالنادى الأبيض، متمنيًا لهم التوفيق خلال مشوار الفريق بدورى الدرجة الثانية، والتمكن من التأهل للدورى الممتاز فى المرحلة المقبلة.

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