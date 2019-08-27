الأهلى يتورط فى قيد حسين السيد مارسيلو...

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جدة - عمرو شويل أستقر مسئولو النادي الاهلي على قيد حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" خلال فترة الانتقالات الصيف الجارية بسبب ضعف العروض التى تلقاها اللاعب من ناحية وخوفاً من إنتقال اللاعب للزمالك من نايحة أخرى.
ورغم عدم حاجة الأهلي لجهود حسين السيد من الناحية الفنية لوجود ثلاثة لاعبين في نفس مركزه "الجبهة اليُسري" وهم : على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف وهو ما يُبرر إعارة اللاعب طوال الموسمين الماضيين لنادي الإتفاق السعودي إلا أن إدارة النادي إستقرت على قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية.
ويرغب مسئولو الأهلي في قيد اللاعب محلياً خوفاً من إنتقاله للزمالك لاسيما بعدما نما إلى علم مسئولو القلعة الحمراء أن اللاعب وقّع على عقود انتقال للزمالك منذ عدة أسابيع وينتظر الرحيل عن الاهلي حتى يقوم بتفعيل توقيعه للقلعة البيضاء.
ويخشى مسئولو الاهلي من إنتقال حسين السيد للزمالك لذا إستقروا بنسبة كبيرة على قيد اللاعب خلال الساعات المقبلة وقبل إغلاق باب القيد في القائمة الأولى يوم 29 أغسطس الجاري.
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