شكرا لقرائتكم سيف زاهر: انحصار المنافسة بين شحاتة وإيهاب جلال لقيادة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انحصرت المنافسة بين حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى الأول وايهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى البورسعيدى لتولى القيادة الفنية للفراعنة خلال الفترة المقبلة. أكد الإعلامى سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون، المذاع على قناة أون سبورت الفضائية أن المنافسة انحصرت بين الثنائى ايهاب جلال وحسن شحاتة وأصبحا هما الأقرب لتولى المهمة رسمياً خلال المرحلة المقبلة. ويسعى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الى الوصول لتعيين جهاز فنى كامل للمنتخب الوطنى لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

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