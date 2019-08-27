شكرا لقرائتكم اتحاد كرة السلة يغرم 4 لاعبين 195 ألف جنيهاً بسبب بطولة الإفروباسكت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان اتحاد السلة فتح تحقيق مع عدد من لاعبى منتخب السلة بعد رفضهم الانضمام للمنتخب خلال المشاركة فى بطولة الأفروكان التى أقيمت فى مالى وأخفق المنتخب فى التأهل لكأس العالم خلالها.
الغرامة مقسمة إلى 75 ألفا على ابراهيم الجمال و 50 ألفا على عمرو الجندى بالإضافة إلى 25 بسبب تصريحاته فى وسائل السوشيال ميديا
كما تم تغريم عمر طارق 30ألف جنيها بينما رميح سامح 15ألف فقط.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماع المجلس الذى عقد اليوم النظر في عودة الجماهير لحين الحصول على الموافقات الأمنية مع تكليف محمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد بعمل دراسة بعودتهم مرة أخرى
يذكر أن السلة قرر توقيع عقوبة مالية على لاعبى المنتخب ابراهيم الجمال ومريح سامح وعمرو الجندى و عمر طارق لتخلفهم عن المشاركة فى بطولة الافروباسكت
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