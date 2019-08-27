شكرا لقرائتكم كنو أفضل لاعب في لقاء اتحاد جدة والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على محمد كنو، لاعب فريق الهلال، كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد اتحاد جدة، بعد المستوى الذي قدمه اللاعب طيلة زمن المباراة.
وانتهت مواجهة اتحاد جدة ضد الهلال، التي اقيمت يوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تم اختيار محمد كنو من الهلال كأفضل لاعب في المباراة.
وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب يوم الثلاثاء 16 سبتمبر المقبل على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.
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