شكرا لقرائتكم قطر تقف ضد الكويت وتصوت لكوريا في انتخابات "الصحافة الآسيوية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فازت الكويت باستضافة كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية 2020 على حساب كوريا الجنوبية بأغلبية الأصوات، وبعدما وقفت قطر مع الأخيرة ضد الكويت.

وفازت الكويت بمجموع 12 صوتاً في كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الذي أقيم في كوالالمبور، مقابل 3 أصوات لكوريا الجنوبية التي وقفت قطر إلى جانبها ضد الكويت، فيما امتنعت مكاو عن التصويت.

وصوتت كلاً من السعودية والكويت والإمارات واليابان ولبنان والبحرين وعمان والهند ونيبال وباكستان وأفغانستان وماليزيا لمصلحة استضافة الكويت، بينما وقفت قطر مع كوريا الجنوبية في ملف الأخيرة بالإضافة إلى تايبيه.

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وقدم سلطان السلهي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ورئيس الوفد الكويتي الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين صوتوا لاستضافة الكويت كونغرس الصحافة الرياضية الذي سيعقد عام 2020.

وقال السهلي في تصريحات صحفية: نال ملف الكويت لاستضافة الكونغرس ثقة أغلبية الاتحادات الأعضاء. مؤكداً أن الكويت ستضرب أروع الأمثلة في استضافة اجتماع كونغرس عام 2020 بشكل مميز.

وأشار محمد الصالح عضو الوفد الكويتي إلى أن ملف بلاده جاء شاملاً لجميع المعلومات الخاصة بالإمكانيات التي ستقدمها الكويت لضمان نجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يخص الارتقاء بالصحافة الرياضية في قارة آسيا.