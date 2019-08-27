قصة المشجع الأهلاوي الذي فقد ساقيه بعد مباراة "إطلع برة".. سقط من القطار أثناء عودته من برج العرب.. وزيارة سعد سمير ومكالمة صلاح أعادة له البسمة

الموجز

​لم يكن يعلم أنه سيعود بدون "ساقيه"، بعد ذهابه من مدينة كفر الدوار بالبحيرة إلى محافظة الإسكندرية لحضور مباراة الأهلي وبطل جنوب السودان إطلع برة في برج العرب.

ذهب الشاب العشريني محمد سمير المراكبي، الشهير بـ"حمص"، مع مجموعة من أصدقائه إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلي وفريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وعاد تملؤه السعادة بعد فوز الأهلي بنتيجة 9 أهداف مقابل لأشيء، لكن سعادته انطفأت بعد تعرضه للسقوط من القطار الذي استقله من الإسكندرية في طريق عودته إلى كفرالدوار، ويفاجأ بخصوعه لعملية جراحية نتيجة الحادث، وبتر قدميه.

مجلس إدارة الأهلي يتكفل بنفقات علاج حمص

"حمص" رغم صغر سنه، استقبل قضاء الله وقدره، بصبر وإيمان وروح عالية، وخفف من هول الصدمة عليه، وجود زملائه وأصدقائه وأهله بجواره على مدار الساعة، كما أن النادي الأهلي كان حاضرا بقوة منذ البداية، ولم يتركه مسؤولوه ولا لاعبوه، بعد أن أعلن مجلس إدارة الأهلي، تكفله بنفقات علاجه، ونقله إلى مستشفى خاص بالإسكندرية للعلاج على نفقة المجلس.

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وقال والده سمير المراكبي، إن محمد يعشق النادي الأهلي منذ صغره، ويحرص على متابعة مباريات الفريق من الملعب، لكن القدر هذه المرة كتب له بتر قدميه، بعد أن تعرض للسقوط من القطار، متابعا: "نحن راضون بقضاء الله وقدره، وإن شاء الله محمد يرجع زي الأول ويركب أطراف صناعية تساعده على الحركة من تاني، وأحب أشكر مسؤولي النادي الأهلي، على وقوفهم بجانب محمد، ودعمهم له في المستشفى".

وأشار والد محمد، إلى أن معظم لاعبي النادي الأهلي اتصلوا بابني للاطمئنان عليه، ومنهم محمد الشناوي واللاعب السابق النجم الكبير محمد أبوتريكة، كما زاره في المستشفى سعد سمير، وأجرى بجواره مكالمة فيديو مع أكثر من لاعب يعشقه يأتي في مقدمتهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب ونادى أستون فيلا الإنجليزي، ومحمود كهربا لاعب نادى أفيس البرتغالي.

وأضاف والد محمد أن سعد سمير أكد لمحمد والأسرة، وقوف جميع مسؤولي ولاعبي النادي الأهلي بجانب محمد حتى يتجاوز تلك الأزمة، مؤكدا أن زيارة سعد سمير رفعت كثيرا من الروح المعنوية لابني المريض، وأعادت الابتسامة إليه، خاصة وأن سعد سمير معروف عنه روحه الفكاهية المرحة، مضيفا أن "لفتة" سعد سمير، لاقت استحسان ورضا ابني محمد، الذي عبّر عن سعادته بموقف سعد سمير الرجولي، بعد أن حرص على السفر للإسكندرية من أجل مساندة محمد والاطمئنان عليه، والتقاط بعض الصور التذكارية معه.