مونبلييه يلحق بليون خسارته الأولى

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ألحق مونبلييه بضيفه ليون خسارته الاولى هذا الموسم بعد فوزه عليه بهدف نظيف في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء.
وكان ليون يمني نفسه بتحقيق فوزه الثالث تواليا بعد تغلبه على موناكو 3-صفر وأنجيه 6-صفر واللحاق برين صاحب العلامة الكاملة في الصدارة، إلا ان مونبلييه وقف له بالمرصاد في مباراة شهدت طرد لاعب الفريق الضيف المالي يوسف كوني (51) واهدار اصحاب الارض ركلة جزاء عبر الجزائري أندي ديلور (37).
ورفع مونبلييه رصيده الى 4 نقاط في المركز التاسع الموقت، فيما تجمد رصيد ليون عند 6 نقاط في المركز الثاني.
هيمن مونبلييه على ملعبه "لا موسون" على الشوط الاول ولاحت أمامه عدة فرص لافتتاح التسجيل، فتدخل حارس ليون البرتغالي أنطوني لوبيز الذي خاض مباراته الـ 300، بعد ربع ساعة من صافرة البداية لابعاد كرة للمهاجم الجزائري أندي ديلور، فيما سدد الكاميروني أمبرواز أويونغو بيتولو كرة علت المرمى في الدقيقة 25.
وكاد مونبلييه ان يفتتح التسجيل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعدما اعاق المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن اغلى صفقة في تاريخ ليون (30 مليون يورو من سمبدوريا) الجزائري ديلور، إلا أن الاخير سدد كرة اصطدمت بالقائم الايسر لمرمى ليون.
ولم تكد تمضي 5 دقائق حتى افتتح آرنو سوكي التسجيل بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وقف لها لوبيز بدون حراك (42).
وبدأ ليون الشوط الثاني بأسوأ طريقة ممكنة بعدما طرد الحكم لاعبه المالي يوسف كوني القادم من ليل اثر "نطحه" ديلور (51)، ما اجبره على الانكفاء برغم بعض المحاولات الخجولة لتعديل النتيجة، مقابل ضغط من مونبلييه لتسجيل هدف الإطمئنان بدون جدوى.
وتختتم المرحلة الاربعاء بلقاءي ليل مع سانت اتيان، ونيس مع مرسيليا.
شاهد ملخص مباراة ليون ومونبلييه
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