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تعرف على سبب غياب طارق حامد قبل موقعة المقاصة

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غاب اللاعب طارق حامد عن الساحة قبل وقوع موقعة المقاصة مما أثار الكثير من الجدل والتساؤل للجمهور بعد أن قام الفنان بالغياب عن فريق في مباراتين ديكاداها الصومالي، حيث إن الأسباب المنتشرة وراء غياب اللاعب هي عدم تعديل عقده مع نادي الزمالك وبعد أن تم رفض احترافه في دولة .

كما كشف مصدر موثوق من نادي الزمالك أن غياب الفنان قبل موقعة المقاصة بسبب إبعاد الجهاز الفني للفريق له ومنعه من لعب هذه المباراة ، ولكن هذه لا تعتبر مشكلة كبيرة لأن الفنان قد شارك في الكثير من المواسم السابقة في العام الماضي، ولكن المشكلة هنا في تساؤلات الجمهور على اللاعب.

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