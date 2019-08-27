كلاسيكو مثير: الآن ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا

نقدم لكم ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، قمة كروية من العيار الثقيل على ستاد الجوهرة المشعة بين اتحاد جدة والهلال مباشر كورة اونلاين في إطار منافسات جولة الذهاب من ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية، نرصد نتيجة الهلال والاتحاد في المسابقة القارية.

وصعد الأزرق إلى دور الثمانية بعد تغلبه على مواطنه أهلي جدة بصعوبة بالغة في المواجهتين، أما العميد فقد حسم بطاقة العبور عبر بوابة ذوب آهن الإيراني بأحقية كبيرة بعدما انتصر عليه ذهاباً وإياباً.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد

ولن يغيب أي لاعب في صفوف اصحاب الارض وسيخوض الفريق المُلقب بـ”النمور” لقاء اليوم بصفوف مكتملة، فيما سيفتقد الزعيم خدمات العديد من اللاعبين المؤثرين أبرزهم كارلوس إدواردو وعمر خربين لعدم انضمامهم بالقائمة الآسيوية، وعبدالله عطيف وصالح الشهري بداعي الإصابة.

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ملخص ماتش الهلال والاتحاد

وعلى مستوى النسخة الحالية من المسابقة، يمتلك العميد أكبر عدد من الأهداف بعدما أمطر شباك منافسيه 19 مرة، بينما أحرز الحوت الازرق 14 هدفا في مرمى الخصوم.

كشف المدير الفني للهلال عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المباراة وجاءت كالآتي: عبدالله المعيوف – علي البليهي – عبدالله الحافظ – جانغ هيون سوو – ياسر الشهراني – محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو – بافتيمبي جوميز.

التشكيلة الرسمية للاتحاد: حراسة المرمى: فواز القرني، خط الدفاع: حمدان الشمراني – زياد الصحفي – عبدالمحسن فلاته – سعود عبدالحميد، الوسط: إيميليانو فيشيو – عبدالإله المالكي – خالد السميري، ثلاثي الهجوم: لويس خيمينيز – رومارينيو – كارلوس فيلانويفا.

أكد خوسيه لويس سييرا مدرب النمور على جاهزية لاعبيه من أجل خوض المواجهة الحاسمة وإسعاد الجمهور المحتشد لمساندة الفريق.