فرص بالجملة: نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم بدوري الابطال الآسيوي 2019

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تعرف معنا على نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في دوري ابطال اسيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية صوب الكلاسيكو السعودي الذي يجمع بين الزعيم والعميد على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن ذهاب دور الثمانية من المسابقة القارية الأغلى، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تخطي عقبة الآخر قبل موقعة الإياب بينهما، نعرض لكم ملخص ماتش الهلال والاتحاد.
ملخص مباراة الهلال والاتحاد
من المقرر أن يقام لقاء الاتحاد ضد الهلال في تمام التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر على الهواء من خلال قناة bein sport hd1 بجودة عالية بالتعليق العربي للمعلق حفيظ دراجي وعلى قناة الكأس بتعليق خالد الحدي.
وستكون مهمة الموج الأزرق صعبة للغاية إذا أراد الانتصار على مضيفه اتحاد جدة المتسلح بعاملي الأرض والجمهور وأيضاً نظراً للتفوق التاريخي للعميد على منافسه في البطولات الآسيوية، حيث لعبا الفريقان مرتين خارجياً وكان الفوز من نصيب النمور وهو ما يأمل الضيوف في تغييره.
نتيجة ماتش الهلال والاتحاد اليوم
وسيرتدي الزعيم قميصه الأزرق الكامل في مواجهة الليلة، كما هو الحال لأصحاب الأرض الذين سيخوضون القمة بالزي الأساسي وذلك حسب الاتفاق الذي حدث بين إدارة الناديين.
تشكيلة الهلال الرسمية أمام الاتحاد هي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: علي البليهي – عبدالله الحافظ – جانغ هيون سوو – ياسر الشهراني، الارتكاز: محمد كنو – سلمان الفرج، الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو، الهجوم: بافتيمبي جوميز.
أعلن مدرب العميد عن تشكيل فريقه: فواز القرني – حمدان الشمراني – زياد الصحفي – عبدالمحسن فلاته – سعود عبدالحميد – إيميليانو فيشيو – عبدالإله المالكي – خالد السميري – لويس خيمينيز – رومارينيو – كارلوس فيلانويفا.
- نزل لاعبو الفريقين إلى المستطيل الأخضر لعمل الاحماءات الاخيرة قبل بداية مباراة الهلال والاتحاد.
- مرت خمس دقائق من الكلاسيكو والنتيجة حتى الان 0-0 ويستحوذ الأزرق على الكرة لهز شباك اصحاب الارض.
- بعد مرور عشرون دقيقة بين الاتحاد والهلال ولم ينجح أي فريق من تهديد مرمى الآخر.
- انتهى الشوط الأول بالتعادل سلبياً وفرص مصنوعة قليلة جداً ، ننتظر ما سوف تشهده دقائق شوط المواجهة الثاني.
- رومارينو يهدر فرصة هدف محقق بكل غرابة بعدما آتت له الكرة والمرمى خالي ولكن يسددها ضعيفة.
- متبقي عشر دقائق على نهاية ماتش الهلال والاتحاد والتعادل السلبي حاسماً حتى الان.
- أطلق حكم الساحة صافرة النهاية والنتيجة 0-0 ليتأجل الحسم للقاء الإياب.