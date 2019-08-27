تأجيل الحسم .. ملخص نتيجة مباراة الاتحاد والهلال اليوم 0-0 دوري ابطال اسيا

ملخص مباراة الهلال والاتحاد اليوم، تأجل الحسم إلى موقعة العودة في الرياض بعد ثلاثة أسابيع من الآن بعد أن فرض الهلال التعادل السلبي على مستضيفه الاتحاد بدون أهداف اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم.

يتزين ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بقمة مباريات جولة ربع النهائي في دوري أبطال أسيا، عندما يستقبل الاتحاد مواطنه الهلال في رحلة الصعود للدور نصف النهائي موقعة الذهاب.

وكان نادي النصر قد فاز على السد القطري في مباراة ربع النهائي التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد بالرياض أمس الاثنين وانتهت بهدفين مقابل هدف..

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تشكيلة الهلال الرسمية، المعيوف حارس العرين، وفي الخط الخلفي للزعيم يتواجد الشهراني، هيو جانغ، الحافظ، البليهي، وفي الوسط كنو ، الفرج، الدوسري، وفي الهجوم كاريلو، جيوفينو، جوميز.

تشكيلة الاتحاد الرسمية، فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، فلاته، سعود عبد الحميد، فيشيو، المالكي، السميري، خمينيز، رومارينيو، فيلانويفا، وهي تشكيلة متوقعة للنادي الأتي لمواجهة الزعيم اليوم في دوري أبطال اسيا.

بعد ثلاث سنوات دون فوز للأتحاد على الهلال في السنوات الثلاثة الماضية محلياً هل يفعلها أصحاب الأرض وينجحوا في تحقيق الفوز على الهلال في مباراة مثيرة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة اليوم.