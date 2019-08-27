نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم والجماهير تنتظر لقاء العودة على أرضه لحسم المتأهل

يترقب الجميع مواجهة من العيار الثقيل الليلة خاصة جدا في الكلاسيكو الثاني للهلال على التوالي في البطولة الآسيوية، حيث يخوض اليوم الزعيم مباراة ذهاب دور ثمن النهائي أمام العميد على ملعب الأخير ووسط أنصاره في جدة، تلك البطولة التي يتمسك بها الهلال والاتحاد على السواء نظرا لانها الوحيدة التي لم يفقدها الفريقين للموسم المنقضي.

مباراة الهلال والاتحاد

وعن موعد اللقاء والقنوات الناقلة فستكون المشاهدة ممكنة عبر قناة الاتحاد الآسيوي في اليوتيوب داخل المملكة عند الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي، وقناة بي ان سبورت HD1 بتعليق الرائع حفيظ دراجي وخالد الحدي على قناة الكأس الثالثة، فهل سيتمكن الاتحاد من فك عقدة عدم الفوز على الهلال منذ أكثر من عاميين.

الاتحاد والهلال

ومن جانب صاحب الأرض في مباراة اليوم فقد أنهى اتحاد جدة استعداداته بالأمس، وأكد ذلك المدير الفني سييرا في المؤتمر الصحفي موضحا أن اللاعبين تسيطر عليهم الحماسة قليلا لكن هذا لا يعارض صعوبة اللقاء، واكد انهم يسعون للفوز اليوم وعن هتافات الجمهر له في المدرجات قال انه يشعر بالفخر من هذا الأمر.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد

وانتقد المدرير الفني للهلال نظام الاتحاد الآسيوي في البطولة بعدد اللاعبين الأجانبي مؤكدا افتقاده لعمر خربين وادواردو بعد التقيد بعدد معين أقل من المسموح به في المملكة

دقائق قليلة على بداية أحداث الشوط الأول، والهلال والاتحاد يقومون باجراء التدريبات الاحمائية على أرض ميدان الجوهرة المشتعلة

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الدقيقة 10: بعد مرور 10 دقائق بداية متوسطة للمباراة والاتحاد يحاول بناء الهجمات كالمعتاد وسط قوة الخط الأمامي وخط الوسط للهلال الذي يمنع بما يستطيع

الدقيقة 30: التعادل السلبي مستمر والهلال يحاول بطريقة أكثر فاعلية

الدقيقة 45 الحكم يضيف دقيقة واحدة في الشوط الأول الذي ينتهي بنتيجة 0-0 بعد تفنن لاعبي الخط الهجومي للزعيم في اضاعة الفرص وتألق فواز القرني

الدقيقة 60: رومارينهو لم يستغل فرصة الخطأ الدفاعي ويهدر هدف التقدم

الدقيقة 90: نهاية المباراة بالتعادل السلبي بعد مطالبة جوميز بركلة جزاء