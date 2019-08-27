نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال آسيا

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الجوهرة المشعة، حيث اللقاء الذي يجمع بين الهلال والاتحاد في إطار ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها جميع عشاق كرة القدم السعودية والأسيوية، وتنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27-8-2019 ضمن مباريات دور 8 بدوري أبطال آسيا في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

مباراة الهلال والاتحاد اليوم

نجح الهلال في التأهل للدور ربع النهائي عقب الفوز على الأهلي السعودي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-3، كما استطاع الاتحاد الفوز على ذوب آهن أصفهان في نفس الدور بنتيجة 6-4 في مباراتي الذهاب والإياب، حيث سيتقابل الفريقين اليوم في قمة سعودية أسيوية، وستكون المباراة محط أهتمام ومتابعة جميع الجماهير السعودية في كل مكان.

وستكون مباراة الهلال ضد الاتحاد مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي ان HD1 بتعليق حفيظ دراجي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد