لقاء الكلاسيكو: نتيجة مباراة الاتحاد والهلال اليوم في ذهاب دور الثمانية في مواجهة الفرص الضائعة

نقدم لكم نتيجة مباراة الاتحاد والهلال، مواجهة قوية وكلاسيكو مثير هى مباراة اليوم والتي تجمع الهلال مع الاتحاد في جولة الذهاب من دور الثمانية في بطولة دوري ابطال آسيا ACL هذا اللقاء الذي تنتظره الجماهير السعودية منذ نهاية الدور السابق والذي صعد فيه الهلال على حساب فريق مدينة جدة الآخر وهو الأهلي بينما أزاح الاتحاد فريق ذوب اهن.

مباراة الهلال والاتحاد

وتتجه أنظار الجميع صوب ملعب الجوهرة المشتعلة معقل فريق الاتحاد عند دخول توقيت اللقاء والذي ستكون انطلاقته في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة، ويطمح أعزائنا متعابعي عرب نيوز كلا الناديين لتحقيق نتيجة جيدة اليوم لجعل مباراة الاياب في السابع عشر من الشهر القادم أسهل على الفريق.

الهلال والاتحاد دور الثمانية

وتحدث المدير الفني للهلال عن اللقاء موضحا عدة أمور أولها صعوبة المواجهة على الطرفين ولكن هذا سيكون في صالح الجمهور فسيشاهدون مباراة جيدة نظرالطريقة لعب نادي اتحاد جدة الذي يعتمد بشكل كبير على الهجوم وبناء لعبه الهجومي من الخلف بينما الهلال يعتمد بشكلكبير على الجماعية والتدرج بالكرة وصولا للمرمى مشيرا لدراستهم لنقاط الضعف والقوة الخاصة بالعميد.

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نتيجة مباراة الاتحاد والهلال

وتنتظر الجماهير السعودية أن يكون طرفي نصف النهائي الآخر مواجهة خالصة بين النصر الذي فاز أمس في مواجهة الذهاب على السد 2-2 والفريق الفائز من مبارتي الهلال والاتحاد ليتواجد أحد الفرق في مباراة النهائي في البطولة التي غابت عن المملكة.

تشكيل العميد لمباراة السوبر كلاسيكو: الحراسة فواز القرني والدفاع رباعي الشمراني – فلاته – زياد الصحفي – سعود عبد الحميد – فيكيو – خالد السميري – عبد الإله المالكي – كارلوس فيلانويفا – لويس خيمينيز وأمامهم هو رومارينهو.

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