ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا اليوم

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، انتهت مباراة الهلال والاتحاد بالتعادل السلبي بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا، ولم تشهد المباراة فرص كثيرة، حيث حاول كل فريق تفادي تسجيل الأخر هدف في مرماه، ليؤجل الحسم إلى موقعة العودة في منتصف سبتمبر القادم.
تترقب الجماهير السعودية قمة مباريات اليوم عندما يستضيف اتحاد جدة مواطنه الهلال السعودي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في ذهاب دور الثمانية من دوري ابطال أسيا مساء اليوم الثلاثاء.
تنقل قناة bein hd1 في التاسعة إلا ربع مساء اليوم مباراة الهلال والاتحاد مباشرة عبر شاشتها، وتقدم القناة القطرية تغطية متميزة لمتابعة الديربي السعودي القاري في أعرق البطولات الأسيوية.
وكان نادي الهلال تمكن من أقصاء أهلي جدة في الدور السابق بعد الفوز عليه ذهاباً وأياباً ليلتقي فريق جدة الثاني نادي الاتحاد في ربع نهائي كأس أسيا للأندية الأبطال، ويحاول زعيم الكرة السعودية تحقيق الفوز وتسهيل المهمة قبل موقعة العودة بعد ثلاثة أسابيع.
والآن تشكيلة الهلال الرسمية لمواجهة الاتحاد، المعيوف حارس المرمى، وفي الخط الدفاعي للزعيم يتواجد الشهراني، هيو جانغ، الحافظ، البليهي، وفي الوسط كنو ، الفرج، الدوسري، وفي الهجوم كاريلو، جيوفينو، جوميز، وهي مباراة هامة في مرحلة الذهاب.
وأعلن المدير الفني للعميد تشكيلة الاتحاد الرسمية، فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، فلاته، سعود عبد الحميد، فيشيو، المالكي، السميري، خمينيز، رومارينيو، فيلانويفا. في الخط الأمامي للعميد.
- صعد لاعبو الفريقان إلى ملعب اللقاء وهتاف جماهيري كبير من عشاق الاتحاد بأسماء لاعبي فريقها قبل بداية المواجهة التي يترقبها الملايين من عشاق كرة القدم السعودية والأسيوية حول العالم.
- جماهير الاتحاد تهتف بقوة في ملعب المباراة لتشجيع اللاعبين قبل بداية المواجهة الحاسمة.
- مباراة سريعة في دقائقها الأولى، حيث يهاجم الاتحاد بقوة على مرمى الهلال لتسجيل الهدف الأول.
- الهلال يلعب على الهجمات المرتدة السريعة وكاد أحداها في الدقيقة الثالثة أن يصل إلى المرمى.
- الدقيقة 16 تسديدة سالم الدوسري لصالح الهلال تضل الطريق للمرمى.
- الدقيقة 30، هجوم من الاتحاد على مرمى الهلال، وورمارينو كان قريب من افتتاح التسجيل لاصحاب الارض.
- نهاية الشوط بتعادل سلبي بين الاتحاد والهلال نتنتظر معكم بداية الشوط الثاني من اللقاء اليوم.
- الدقيقة 58، رومارينو لاعب الاتحاد يضيع أخطر فرص اللقاء، عندما هيأت له الكرة داخل منطقة جزاء الزعيم يصوبها ضعيفة في يد حارس المرمى.