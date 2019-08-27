ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا اليوم

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، انتهت مباراة الهلال والاتحاد بالتعادل السلبي بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا، ولم تشهد المباراة فرص كثيرة، حيث حاول كل فريق تفادي تسجيل الأخر هدف في مرماه، ليؤجل الحسم إلى موقعة العودة في منتصف سبتمبر القادم.

تترقب الجماهير السعودية قمة مباريات اليوم عندما يستضيف اتحاد جدة مواطنه الهلال السعودي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في ذهاب دور الثمانية من دوري ابطال أسيا مساء اليوم الثلاثاء.

تنقل قناة bein hd1 في التاسعة إلا ربع مساء اليوم مباراة الهلال والاتحاد مباشرة عبر شاشتها، وتقدم القناة القطرية تغطية متميزة لمتابعة الديربي السعودي القاري في أعرق البطولات الأسيوية.

Advertisements

وكان نادي الهلال تمكن من أقصاء أهلي جدة في الدور السابق بعد الفوز عليه ذهاباً وأياباً ليلتقي فريق جدة الثاني نادي الاتحاد في ربع نهائي كأس أسيا للأندية الأبطال، ويحاول زعيم الكرة السعودية تحقيق الفوز وتسهيل المهمة قبل موقعة العودة بعد ثلاثة أسابيع.

والآن تشكيلة الهلال الرسمية لمواجهة الاتحاد، المعيوف حارس المرمى، وفي الخط الدفاعي للزعيم يتواجد الشهراني، هيو جانغ، الحافظ، البليهي، وفي الوسط كنو ، الفرج، الدوسري، وفي الهجوم كاريلو، جيوفينو، جوميز، وهي مباراة هامة في مرحلة الذهاب.

وأعلن المدير الفني للعميد تشكيلة الاتحاد الرسمية، فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، فلاته، سعود عبد الحميد، فيشيو، المالكي، السميري، خمينيز، رومارينيو، فيلانويفا. في الخط الأمامي للعميد.