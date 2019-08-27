شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدورى بعد اجتماع الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، موعد سحب قرعة مسابقة الدورى الجديد فى اجتماع الغد.

وأصدرت اللجنة بيانًا اليوم، جاء نصه كالتالى: "تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعها مساء غد الأربعاء برئاسة عمرو الجناينى، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التى يتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فنى للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب.

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ونظرًا لاحتمالات استمرار الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساء الغد فلن يعقد مؤتمر صحفى فى أعقاب الجلسة كما جرت العادة على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات فى موعد غايته صباح اليوم التالى، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أى قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.

ويكتمل فى اجتماع غد جميع أعضاء اللجنة بانضمام محمد فضل الذى يعود إلى القاهرة اليوم.