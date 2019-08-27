شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يُقيد مارسيلو فى قائمته خوفًا من الضربة القاضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي على قيد حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" خلال فترة الانتقالات الصيف الجارية بسبب ضعف العروض التى تلقاها اللاعب من ناحية وخوفًا من انتقال اللاعب للزمالك من نايحة أخرى.

ورغم عدم حاجة الأهلي لجهود حسين السيد من الناحية الفنية لوجود ثلاثة لاعبين في نفس مركزه "الجبهة اليُسري" وهم : على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف وهو ما يُبرر إعارة اللاعب طوال الموسمين الماضيين لنادي الاتفاق السعودي إلا أن إدارة النادي استقرت على قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية.

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