شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل ينتصر الزمالك على جلاده أمام المقاصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موقعة نارية فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر تجمع بين الزمالك بقيادة مدير الفنى الجديد الصربى "ميتشو" ومصر المقاصة غدًا الأربعاء على ملعب برج العرب فى لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن الفوز والنجاة من "فخ" الفريق الفيومى.

ويملك فريق مصر المقاصة نجمًا بين صفوفه لم يرتد القميص الأحمر أو الأبيض، ولم يظهر سوى فى مباراة واحدة مع منتخب مصر فى 2 أكتوبر 2009 أمام موريشيوس، ولكنه يستحق عن جدارة أن يبقى قاهر الزمالك إنه صلاح أمين الوافد الجديد لصفوف الفريق الفيومى لمدة موسمين بعد هبوط فريقه النجوم للقسم الثانى .

الزمالك قد يكون ضحية من جديد لأهداف صلاح أمين

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