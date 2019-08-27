شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يتعاقد مع "مهاجم" الإنتاج الحربى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو بلدية المحلة مع الزيمبابوى عباس اوميدى مهاجم الإنتاج الحربى السابق فى صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب مجانًا عن العجلات الحربية .

ورغم قضاء عباس اوميدى لمدة أكثر من أسبوع داخل معسكر غزل المحلة إلا أن مسئولى الأخير رفضوا التعاقد مع اللاعب الذى رحل وتعاقد مع بلدية المحلة .

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ويسعى الجهاز الفنى لبلدية المحلة بقيادة كرم جابر إلى بناء فريق قوى قادر على المنافسة على الصعود فى ظل المنافسة القوية التى سيشهدها دورى القسم الثانى.