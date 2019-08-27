شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة كانو الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر "فيس بوك" صوراً لمران الفريق مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب التتش وهو المران الذى قاده محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق.

وبدأ الأهلى اليوم، الثلاثاء، استئناف تدريباته بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق والتى امتدت لـ3 أيام، عقب انتهاء مباراة "اطلع برة" بطل جنوب السودان التى أقيمت يوم الجمعة الماضى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الأحمر بنتيجة 9 / صفر.

ويبدأ الأهلى استعداداته لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ32 ببطولة أفريقيا فى مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل والذى يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته.

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