الارشيف / اخبار الرياضه

السيد فريد يقترب من الرحيل عن سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السيد فريد يقترب من الرحيل عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب السيد فريد مدافع سموحة من الرحيل عن ناديه بعد وصول العلاقة بينه وبين الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن إلى طريق مسدود وهو ما جعل الأخير يطالب مجلس الإدارة بالاستغناء عنه .

 

ورغم تألق اللاعب مع سموحة فى الموسم الماضى ومساهمته بشكل شخصى بإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة فى بقاء الفريق بالدورى، إلا أن ذلك لم يشفع له للبقاء بعد حدوث أكثر من أزمة مع المدير الفنى ومدير الكرة الذى أكد للاعب ضرورة البحث عن عرض احتراف .

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد فريد يقترب من الرحيل عن سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا