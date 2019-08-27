السيد فريد يقترب من الرحيل عن سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب السيد فريد مدافع سموحة من الرحيل عن ناديه بعد وصول العلاقة بينه وبين الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن إلى طريق مسدود وهو ما جعل الأخير يطالب مجلس الإدارة بالاستغناء عنه .
ورغم تألق اللاعب مع سموحة فى الموسم الماضى ومساهمته بشكل شخصى بإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة فى بقاء الفريق بالدورى، إلا أن ذلك لم يشفع له للبقاء بعد حدوث أكثر من أزمة مع المدير الفنى ومدير الكرة الذى أكد للاعب ضرورة البحث عن عرض احتراف .
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