إصابة مدافع الشرقية بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها أحمد حنفى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشرقية إصابته بقطع فى الرباط الصليبى وغضروف الركبة. وكان حنفى قد تعرض للإصابة خلال مران الفريق الشرقاوى بمعسكره المغلق بالإسماعيلية، دون تدخل من أحد. وأصبح مدافع الشرقية اللاعب الثانى الذى يتعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد زميله كريم أيالا والذى أصيب بنفس الإصابة. ويقع فريق الشرقية فى المجموعة الثانية بدورى الدرجة الثانية، بعد قرار اتحاد الكرة بصعود أصحاب المراكز الأولى فى القسم الثالث للموسم الماضي. Advertisements ويعود فريق الشرقية للتدريبات الجماعية عصر غٍد الأربعاء على استاد جامعة الزقازيق فى إطار التحضير للموسم الجديد. وكان الشرقية قد دخل معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية حرص خلاله الجهاز الفنى بقيادة محمد فايز على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، وتحفيظهم بعض الخطط والجمل التكتيكية.

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