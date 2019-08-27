شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن المدرب الجديد خلال ساعات.. والخطيب يحسم الملف مع لجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو النادي الأهلي ملف المدرب الجديد بنسبة كبيرة للغاية وبات في شبه المؤكد أن القلعة الحمراء ستُعلن عن اسم المدير الفني في غضون الساعات المقبلة خاصة أن إدارة النادي ترغب في حسم هذا في غضون الساعات المقبلة.

محمود الخطيب رئيس النادي ومعه لجنة الكرة أوفدوا الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في رحلة أوروبية للتفاوض مع أكثر من مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية للتعاقد معه.

وتابع الخطيب مع الثنائي مرتجي وتوفيق المفاوضات الأوروبية على مدار الساعات الماضية واقترب مسئولو الاهلي من إعلان اسم المدرب الجديد بعد هذه الجولة الأوروبية.

ويميل الخطيب إلى التعاقد مع مدرب ألماني تم التفاوض معه خلال اليومين الماضين غير أن هناك مدربين آخرين كانوا ضمن قائمة الانتظار تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم حال فشل المفاوضات مع المدرب الألماني الذى يتفاوض معه الوفد الأهلاوي.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل تعقد اجتماعًا فى الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة المقبلة.

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وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فنيٍ، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.

وكان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت؛ لاسيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة.

ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التي لا تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد، بعد العرض على محمود الخطيب، رئيس النادي، والاعتماد من مجلس الإدارة.