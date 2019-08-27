سوبر كورة.. الزمالك يخطر أيمن حفنى بموعد الرحيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو نادي الزمالك، أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق الأبيض، بموعد حسم رحيله عن قلعة ميت عقبة. ويمتلك أيمن حفني، عرضين من الإسماعيلي والمصرى بجانب عرض مصر المقاصة ويرحب صانع ألعاب الزمالك، بالانتقال للنادي الفيومي، فى ظل علاقته القوية مع مسئولي النادي، حيث سبق ولعب فى صفوفه قبل الانتقال للقلعة البيضاء منذ عدة سنوات. لمعرفة موعد رحيل أيمن حفني عن الزمالك، اضغط هنا..

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