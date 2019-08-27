مصر تحافظ على صدارة دورة الألعاب الأفريقية بـ142 ميدالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة بمدينة الرباط في المغرب، الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 142 ميدالية بينها 40 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.

جاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات، والمغرب المركز الثالث برصيد 71 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و28 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبية و13 فضية و16 برونزية.

حقق ميداليات الذهبية لمصر كل من رمضان درويش وعلى حازم ومحمد عبد الرحمن وعلى حازم فى الجودو، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندى ومروان القماش وعلى خلف الله ومحمد سامى وفريدة عثمان ذهبيتين وعبد الرحمن العربى وذهبية 200 متر متنوع فى السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذى مثل المنتخب فيه كل من فريدة العسقلانى ودعاء الغباشي، وهدايا ملاك وميسون طلبه فى التايكوندو، وذهبية الزوجى المختلط 1000 متر للتجديف، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلامونى فى الثلاثى "الترايثلون"، الشطرنج مختلط وأحمد عدلى فردى رجال شطرنج وشوق وفا فردى سيدات شطرنج، وأحمد شهاب فى ألعاب القوى، وأحمد قمر وماجى عشماوى فى الرماية، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات فى رفع الأثقال، وياسمين حمدى ومالك سلامة فى الكاراتيه، وفرح أحمد جمباز وفريق الجمباز العام سيدات، وعلاء أبو القاسم فى السلاح .

بينما أحرز الميداليات الفضية كل من، جنتان العسكرى فى البلياردو، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازى ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق فى التجديف، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلى خلف الله ميداليتين ومحمد سامى وياسين الشماع فى السباحة، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات، وفضية 200 متر حرة سيدات، 100 متر حرة تتابع مختلط، و004 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيرى ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعى فى التايكوندو، وفضية الفرق للفروسية، وعبدالرحمن هريدى فضية بلياردو، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن وتنس طاولة زوجى رجال أحمد صالح ومحمد البيلى، وهبة أحمد فضيتين وبسمة إبراهيم ثلاث فضيات ومصطفى إبراهيم ثلاث فضيات وإسراء أحمد ونعمة سعيد وفى رفع الأثقاق، ومنتخب رجال كرة السلة 3x3، ومعتز مدحت ونهى هانى وسارة نونو فى السلاح، وسارة عاصم وأحمد شوقى ورضوى سيد وعبدالله ممدوح وفريال أشرف ومنه شعبان والفرق كاتا رجال والفرق كاتا سيدات.، وجمباز فردى سيدات لفرح سيد، ومحمد مجدى ومصطفى رمضان وفاطمة البندارى فى ألعاب القوى وباسم إبراهيم فى الشطرنج ومنتخب الجمباز حقق فضية منافسات الفرق رجال.