شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكرم مسئولي نادى نجمة سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على استضافة مسئولي نادى نجمة سيناء فى مقر مكتبه بالقلعة البيضاء بميت عقبة، لتكريمهم وتهنئتهم بصعود الفريق لدورى الدرجة الثانية. وأعرب رئيس الزمالك عن سعادته باستضافة مسئولي نجمة سيناء بالنادى الأبيض، متمنيًا لهم التوفيق خلال مشوار الفريق بدورى الدرجة الثانية، والتمكن من التأهل للدورى الممتاز فى المرحلة المقبلة. Advertisements

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