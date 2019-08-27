شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يغرم الرباعى المتخلف عن معسكر المنتخب ..ويدرس عودة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، تغريم الرباعى إبراهيم الجمال ورميح سامح وعمرو الجندى ولاعبى المنتخب 195 ألف جنيه نظر لتخلفهم عن الانضمام للمنتخب فى بطولة الأفروباسكت التى أقيمت مالى .

كان اتحاد السلة فتح تحقيق مع عدد من لاعبى منتخب السلة بعد رفضهم الانضمام للمنتخب خلال المشاركة فى بطولة الأفروكان التى أقيمت فى مالى وأخفق المنتخب فى التأهل لكأس العالم خلالها.

الغرامة مقسمة إلى 75 ألفا على ابراهيم الجمال و50 ألفا على عمرو الجندى بالإضافة إلى 25 بسبب تصريحاته فى وسائل السوشيال ميديا كما تم تغريم عمر طارق 30 ألف جنيه بينما رميح سامح 15 ألف فقط.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماع المجلس الذى عقد اليوم النظر فى عودة الجماهير لحين الحصول على الموافقات الأمنية مع تكليف محمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد بعمل دراسة بعودتهم مرة أخرى

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يذكر أن السلة قرر توقيع عقوبة مالية على لاعبى المنتخب ابراهيم الجمال ومريح سامح وعمرو الجندى وعمر طارق لتخلفهم عن المشاركة فى بطولة الأفروباسكت.