الداخلية لمصراوي: عدم تنفيذ قرار بقائنا في الممتاز مخالفة.. وجلسة مع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة في نادي الداخلية، أنه أخطر اتحاد الكرة بمنطوق الحكم الصادر بعدم هبوط ناديه مع النجوم وبتروجيت إلى دوري الدرجة الثانية.

وأشار الدسوقي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ما يتردد عن امتناع اتحاد الكرة عن تنفيذ الحكم يعد مخالقة صريحة للائحة الاتحاد.

وقال المشرف على الكرة بالداخلية: "أخطرنا اتحاد الكرة بشكل رسمي بمنطوق الحكم الصادر بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم".

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وأكمل: "اخطرنا عمرو الجنايني وطلبنا جلسة معه وفي حضور اللجنة الخماسية والمدير التنفيذى ومن المفترض أن يحددوا لنا موعد للجلسة لحل الأمر بشكل ودي دون وقوع ضرر علي أي طرف".

وأضاف: "ما يتردد بشأن امتناع اتحاد الكرة عن تنفيذ الحكم يعتبر مخالفه صريحة للماده ٧٩ من لائحة الاتحاد المصري والتي تلزم الاتحاد بتنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وفقاً للقانون والمواثيق الدولية ".

واختتم: "حجة الاتحاد بتأجيل التنفيذ لحين الفصل في الموضوع به إهدار لحجية الحكم العاجل والحكمة من إصداره هو عدم تفاقم الأضرار وتفويت الفرصة علي الأندية المحكوم لصالحها بالبقاء في الدوري الممتاز ٢٠٢٠/٢٠١٩".