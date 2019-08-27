محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
تجتمع لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل في الواحد من ظهر الأربعاء من أجل متابعة ومناقشة المقابلات التي أجراها وفد النادي المتواجد في أوروبا مع مدربين مرشحين لخلافة لاسارتي.
وكان الأهلي قد أقال مارتن لاسارتي من تدريبه، ليتولى محمد يوسف المهمة مؤقتاً لحين التوصل لاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد.
وتستعرض اللجنة في اجتماعها ظهر الأربعاء نتائج المقابلات التي أجراها وفد الأهلي مع المدربين المرشحين لمنصب المدير الفني من أجل التوصل لاتفاق مع أحدهم.
ويتواجد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي في ألمانيا من أجل التفاوض مع مدربين هُناك، ضمن جولة أوروبية قد تشمل اليونان وعدة دول أخرى لمقابلة مدربين أخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يُناقش نتائج مقابلات وفده في أوروبا مع المدربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.