الأهلي يُناقش نتائج مقابلات وفده في أوروبا مع المدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:



تجتمع لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل في الواحد من ظهر الأربعاء من أجل متابعة ومناقشة المقابلات التي أجراها وفد النادي المتواجد في أوروبا مع مدربين مرشحين لخلافة لاسارتي.

وكان الأهلي قد أقال مارتن لاسارتي من تدريبه، ليتولى محمد يوسف المهمة مؤقتاً لحين التوصل لاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد.

وتستعرض اللجنة في اجتماعها ظهر الأربعاء نتائج المقابلات التي أجراها وفد الأهلي مع المدربين المرشحين لمنصب المدير الفني من أجل التوصل لاتفاق مع أحدهم.

ويتواجد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي في ألمانيا من أجل التفاوض مع مدربين هُناك، ضمن جولة أوروبية قد تشمل اليونان وعدة دول أخرى لمقابلة مدربين أخرين.