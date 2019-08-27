باسم علي يمدد عقده مع الأهلي.. وساعات لحسم مصير إعارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن باسم علي المدافع الأيمن للنادي الأهلي، تمديد تعاقده مع الفريق، وأكد أنه خلال الساعات المقبلة سيتم حسم مصيره سواء بالرحيل معارا للجونة أو الإسماعيلي.

وشهد اليوم الثلاثاء، جلسة بين باسم علي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، لحسم مصير اللاعب.

وقال باسم في تصريحات لـ"يلا كورة" "قمت بتمديد تعاقدي مع الأهلي لـ3 مواسم إضافية".

واختتم "خلال الساعات المقبلة، سيتم حسم مصيري، سواء بالانتقال للجونة أو الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد".