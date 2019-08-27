تدريبات الأهلي.. غياب أزارو.. وتأهيل بدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

يواصل النادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا ضد كانو سبورت الغيني المقرر إقامتها منتصف الشهر المقبل.

ويلعب الأهلي لقاء الذهاب في غينيا أحد أيام 13و14و15 سبتمبر المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 27 و28و29 من الشهر نفسه.

Advertisements

المران قاده محمد يوسف المدرب المؤقت بعد رحيل لاسارتي، وشاهد تدريبات بدنية لكل اللاعبين لرفع مستوى اللياقة البدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشهد المران غياب الدولي المغربي وليد أزارو بسبب وجوده في بلاده لقضاء فترة راحة قصيرة قبل العودة للانتظام في التدريبات.

وخضع الثلاثي شريف إكرامي ورمضان صبحي ومحمد محمود لتدريبات منفردة، بينما واصل مروان محسن تدريباته التأهيلية، وذلك تمهيداً لعودة الرباعي للمشاركة في المران الجماعي.