صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل عرض برشلونة لباريس من أجل نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وافقت على أحد العرضين اللذين تقدم بهما برشلونة الإسباني لضم نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة تقدم بعرضين ماليين تختلف في كلاهما قيمة الصفقة وكذلك طريقة الدفع التي ستتم لاحقًا.

العرض الأول لبرشلونة ينص على ضم نيمار مقابل 150 مليون يورو تدفع عام 2020، مع مبلغ آخر يتراوح بين 30 مليون إلى 40 مليون يورو تدفع فور التوقيع.

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أما العرض الثاني فكانت قيمته 170 مليون يورو تدفع على قسطين، أولهما في 2020 والآخر في 2021، مع دفع مقدم مالي بقيمة تتراوح بين 30 مليون إلى 40 مليون يورو.

ورفض مسؤولو باريس العرض الأول، في الوقت الذي تم فيه الموافقة على الثاني، لكن بشرط أن يتم دفع مبلغ 170 مليون يورو كاملًا في 2020 وعدم تقسيطه على عامين، إلى جانب المبلغ المقدم.

ولم يتفق الفريقان على وجود أيًا من لاعبي برشلونة ضمن الصفقة، ولكن من الوارد أن يتم انتقال عثمان ديمبلي إلى باريس خلالها، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات بين الطرفين خلال يوم أو اثنين على الأكثر، حيث ستعقد جلسة أخرى بينهما من أجل حسم كافة الأمور قبل يوم الجمعة المقبل.