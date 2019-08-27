بعد تجديد عقده 3 مواسم.. باسم علي: “أفاضل بين الإسماعيلي والجونة وسأعود في التشكيل الأساسي للأهلي”

قال باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ٣ مواسم.

وأضاف الظهير الأيمن للأهلي في تصريحات صحفية:”سعيد بأن قمت بتجديد تعاقدي مع النادي وبثقة الجمهور الأهلي وإدارة النادي فيّ”.

وتابع :”كنت أتمنى الخروج معارًا منذ موسمين أو ثلاثة لكن إدارة النادي رفضت كافة العروض التي تلقيتها وفضلت بقائي مع النادي”.

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وواصل “في فترة الانتقالات الصيفية الحالية النادي وافق على إعارتي لمدة موسم، وأمتلك أكثر من عرض للخروج على سبيل الإعارة واحدًا من الجونة والثاني من الإسماعيلي”.

وزاد :”أمامي ٢٤ ساعة لحسم موقفي من النادي الذي سأنتقل له معارًا وأتمنى أن يحالفني التوفيق معه”.

وأكمل :”واثق بأن الموسم الذي سأخرج فيه معارًا سيعيدني للأهلي أساسيًا وسأسعى جاهدًا للظهور بشكل مميز”.