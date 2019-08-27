قال باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ٣ مواسم.
وأضاف الظهير الأيمن للأهلي في تصريحات صحفية:”سعيد بأن قمت بتجديد تعاقدي مع النادي وبثقة الجمهور الأهلي وإدارة النادي فيّ”.
وتابع :”كنت أتمنى الخروج معارًا منذ موسمين أو ثلاثة لكن إدارة النادي رفضت كافة العروض التي تلقيتها وفضلت بقائي مع النادي”.
وواصل “في فترة الانتقالات الصيفية الحالية النادي وافق على إعارتي لمدة موسم، وأمتلك أكثر من عرض للخروج على سبيل الإعارة واحدًا من الجونة والثاني من الإسماعيلي”.
وزاد :”أمامي ٢٤ ساعة لحسم موقفي من النادي الذي سأنتقل له معارًا وأتمنى أن يحالفني التوفيق معه”.
وأكمل :”واثق بأن الموسم الذي سأخرج فيه معارًا سيعيدني للأهلي أساسيًا وسأسعى جاهدًا للظهور بشكل مميز”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجديد عقده 3 مواسم.. باسم علي: “أفاضل بين الإسماعيلي والجونة وسأعود في التشكيل الأساسي للأهلي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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