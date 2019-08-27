الاتحاد السعودي يمنع انتقال المدربين وسط الموسم ويحدد سعر بطاقته

اعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، منع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي الجاري.

كما اعتمد الاتحاد آلية عمل وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكل تخصصاتهم الفنية، إضافة إلى معايير الرخصة التدريبية للمدربين التي بدأ العمل بها اعتبارًا

من 18 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه يستثنى من ذلك العقود الموقعة قبل ذلك.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: إذا

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قام المدرب بفسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي خلال سريان الموسم الرياضي، يمنع أي نادٍ في السعودية من التعاقد معه إلى أن ينتهي الموسم الرياضي.

وسوف يحصل المدرب علي بطاقة معتمدة، تبلغ مدة صلاحيتها سنة ميلادية من تاريخ صدورها علي ان يتم تجديدها مقابل 100 ريـال عن كل سنة ميلادية.