الرجاء يهزم سيراميكا كليوباترا بثلاثية

تغلب فريق الرجاء المطروحي على سيراميكا كليوباترا بثلاثة اهداف مقابل هدف مساء اليوم ببرج العرب في اطار الاستعداد لدوري القسم الثاني. في اطار الاستعداد لدوري القسم الثاني. كان فريق سيراميكا كليوباترا قد دخل في معسكر م بالإسكندرية، ولعب عدد من اللقاءات الودية منها التعادل مع أبو قير للأسمدة والخسارة امام الرجاء.

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