اصابة حارس مرمى القناة بتمزق في أصابعه

أصيب حارس مرمى فريق القناة الكروي بتمزق بسيط في أحد أصابعه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات قبل خوض مباريات القسم الثاني للدوري. لها خلال التدريبات قبل خوض مباريات القسم الثاني للدوري. وأنهى فريق القناة الموسم الماضي في المركز الثالث بمجموعة القاهرة برصيد 50 نقطة بينما صعد اف سي مصر متصدر المجموعة برصيد 52 نقطة

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