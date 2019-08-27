ليفربول يسعى لتمديد عقد ماتيب

يسعى نادي ليفربول الانجليزي بتمديد عقد الكاميرونى جويل ماتيب مدافع الريدز، بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع الفريق.
كشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، إن هناك سعادة كبيرةداخل ليفربول تجاه الأداء الذى يقدمه المدافع الكاميرونى ماتيب على المستويين المحلى والأوروبى خلال الفترة الماضية.
واشارت الصحيفة ، أن ماتيب الذى كان أحد أوائل صفقات يورجن كلوب مع ليفربول عند قدومه، وتحول الآن إلى عنصر رئيسى داخل كتيبة المدرب الألماني.
والجدير بالذكر أن عقد الكاميرونى جويل ماتيب مع ليفربول الإنجليزى ينتهي يونيو المقبل.
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