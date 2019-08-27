أحمد حجازي ينشر صورة جديدة مع زملائه في وست بروميتش

نشر صخرة الدفاع المصري أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر حجازى مع زملائه في الفريق خلال صورة جماعية، وعلق قائلًا "ال البيتون الموسم 2020 - 2019".
وخضع أحمد حجازى لجراحة فى الكاحل قبل بداية الموسم الحالى، لإزالة عظمة زائدة فى الكاحلكانت مؤجلة منذ نهاية الموسم الماضى لارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.
وخاض وست بروميتش 3 مباريات في دوري تشامبيونشيب ويحتل المركز الرابع بعد فوزين وتعادل.
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