الارشيف / اخبار الرياضه

أحمد حجازي ينشر صورة جديدة مع زملائه في وست بروميتش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر صخرة الدفاع المصري أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر حجازى مع زملائه في الفريق خلال صورة جماعية

، وعلق قائلًا "ال البيتون الموسم 2020 - 2019".

وخضع أحمد حجازى لجراحة فى الكاحل قبل بداية الموسم الحالى، لإزالة عظمة زائدة فى الكاحل

كانت مؤجلة منذ نهاية الموسم الماضى لارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.

وخاض وست بروميتش 3 مباريات في دوري تشامبيونشيب ويحتل المركز الرابع بعد فوزين وتعادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حجازي ينشر صورة جديدة مع زملائه في وست بروميتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا