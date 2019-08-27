الجمباز يضيف فضية الفرق وبرونزية فردي الرجال في دورة الألعاب الإفريقية

حققت فريق رجال الجمباز ميدالية فضية في منافسات الفرق رجال خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

واضاف أحمد إلهامي الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال. رجال خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.واضاف أحمد إلهامي الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال.

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