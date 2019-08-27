يقيم نادي مصر للبترول غدا الاربعاء ، حفل تكريم لمنتخب كرة اليد للناشئين الذي أعاد أمجاد كرة اليد المصريه وأيضا تكريم العديد من رجال الصحافه و الإعلام في المجال الرياضي .
ويكرم المحاسب حسين فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول ،لاعبي المنتخب و الجهاز الفني و ابناء نادي مصر للبترول و علي رأسهم مجدي ابو المجد المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين و اللاعبين مازن رضا ، محمد سمير.
ويحضر التكريم، المحاسب محمد سعد الدين رئيس مجلس ادارة النادي، و المحاسب عاطف محمد سيد مدير عام الشئون الادارية ، و صلاح حلمي نائب رئيس النادي ، و عبد الستار امين امين الصندوق ، و محمد يحي مدير النادي ، و احمد مصطفى رئيس منطقة الجيزة لكرة اليد ومسئول العلاقات العامة للاتحاد المصري لكرة اليد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للبترول يكرم أبطال العالم لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.