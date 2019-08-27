مصر للبترول يكرم أبطال العالم لكرة اليد

يقيم نادي مصر للبترول غدا الاربعاء ، حفل تكريم لمنتخب كرة اليد للناشئين الذي أعاد أمجاد كرة اليد المصريه وأيضا تكريم العديد من رجال الصحافه و الإعلام في المجال الرياضي .

ويكرم المحاسب حسين فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول ،

لاعبي المنتخب و الجهاز الفني و ابناء نادي مصر للبترول و علي رأسهم مجدي ابو المجد المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين و اللاعبين مازن رضا ، محمد سمير.

ويحضر التكريم، المحاسب محمد سعد الدين رئيس مجلس ادارة النادي، و المحاسب عاطف محمد سيد مدير عام الشئون الادارية ، و صلاح حلمي نائب رئيس النادي ، و عبد الستار امين امين الصندوق ، و محمد يحي مدير النادي ، و احمد مصطفى رئيس منطقة الجيزة لكرة اليد ومسئول العلاقات العامة للاتحاد المصري لكرة اليد.