وديا.. سيراميكا كليوباترا يخسر أمام الرجاء في معسكر برج العرب

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع الرجاء، التي أقيمت مساء اليوم في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بتفوق الفريق المطروحي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
شهدت المباراة إثارة قوية من جانب الفريقين، وحرص كل مدير فني على تجربة طرق مختلفة للعب، والدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين، لا سيما وأن المباراة ودية وجاءت في إطاراتاستعدادات الفريقين لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية.
ودخل فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في الإسكندرية، يتخلله سبع مباريات ودية، تعادل في الأولى أمام أبو قير للأسمدة، ويتبقى خمس لقاءات ودية سيخوض واحدة بعد غد وأربع لقاءات في الأسبوع القادم.
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